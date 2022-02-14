Руководство «Салернитаны» приняло решение уволить главного тренера Стефано Колантуоло, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Руководство уже определилось с кандидатурой ему на замену. Команду возглавить бывший тренер «Ювентуса» Андреа Пирло.

Ранее темно-красные обращались к Делио Росси, Дженнаро Гаттузо и Клаудио Раньери, но никто из этих тренеров не согласился возглавить команду.

В настоящее время «Салернитана» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 12 очков.