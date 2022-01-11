Кулибали рассказал, что мог перейти в «ПСЖ»

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали рассказал, что мог продолжить карьеру в «ПСЖ».

«У меня были переговоры и с «ПСЖ», и с другими клубами. Ко мне был интерес, но я не люблю говорить об этих вещах. «Наполи» не продал меня и продемонстрировал всю любовь ко мне. Я хочу продолжать выступать на высоком уровне и быть одним из лучших защитников в мире. Я рад, что «ПСЖ» мной интересовался, это значит, что я справляюсь со своей задачей», — приводит Football Italia со ссылкой на Canal+ слова Кулибали.

Кулибали выступает за «Наполи» с 2014 года. В сезоне-2021/22 30-летний сенегалец провел 19 матчей за команду, на его счету 2 гола и 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.