Стала известна дата возможного возвращения Златана Ибрагимовича

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может провести первый матч после травмы в серии А против «Кальяри», сообщает Sky Sport Italia. Эта игра состоится 18 января.

По данным источника, завтра швед пройдет очередное медобследование. Оно покажет, насколько серьезна травма нападающего и когда он сможет вернуться. В целом в «Милане» не склонны торопиться с возвращением игрока, чтобы не повредить его здоровью.

39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил 11 мячей при двух голевых передачах.