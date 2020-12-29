Стала известна дата возможного возвращения Златана Ибрагимовича
17:58
Форвард «Милана» Златан Ибрагимович может провести первый матч после травмы в серии А против «Кальяри», сообщает Sky Sport Italia. Эта игра состоится 18 января.
По данным источника, завтра швед пройдет очередное медобследование. Оно покажет, насколько серьезна травма нападающего и когда он сможет вернуться. В целом в «Милане» не склонны торопиться с возвращением игрока, чтобы не повредить его здоровью.
39-летний Златан Ибрагимович в текущем сезоне провел 10 матчей за «Милан» и забил 11 мячей при двух голевых передачах.
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