Спортивный директор «Ювентуса» уверен, что Роналду не покинет клуб летом
14:21
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.
«Я могу вас заверить, что Криштиану Роналду останется в «Ювентусе». Мы не уделяем слишком много внимания слухам о трансферах, каждый день появляется много новостей», — цитирует Паратичи Goal.com.
В нынешнем сезоне серии А 35-летний португалец провел 5 матчей и забил 8 мячей.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю