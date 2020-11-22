Спортивный директор «Ювентуса» уверен, что Роналду не покинет клуб летом

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Криштиану Роналду.

«Я могу вас заверить, что Криштиану Роналду останется в «Ювентусе». Мы не уделяем слишком много внимания слухам о трансферах, каждый день появляется много новостей», — цитирует Паратичи Goal.com.

В нынешнем сезоне серии А 35-летний португалец провел 5 матчей и забил 8 мячей.