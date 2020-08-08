Спортивный директор «Ювентуса» объяснил смену Сарри на Пирло
21:54
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи объяснил, почему туринской клуб решился на смену главного тренера. Вместо Маурицио Сарри команду возглавил Андреа Пирло.
— Решение было принято еще до матча с «Лионом», — приводит слова Паратичи La Gazzetta dello Sport. — Один матч не решает судьбу тренера. Принятое решение — это результат целого сезона.
Выбор в пользу Андреа Пирло — логичный шаг. Мы уверены, что он справится с этой ролью.
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