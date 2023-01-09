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Спортивный директор «Венеции» заявил, что в ближайшей игре Черышев выйдет в стартовом составе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин сообщил, что российский полузащитник Денис Черышев выйдет в стартовом составе команды в матче 20-го тура Серии Б против «Дженоа».

«Денис Черышев в отличной форме. Он провел хороший товарищеский матч против «Байера», поэтому в ближайшей игре «Венеции» мы увидим его в стартовом составе», — приводит слова Брендолина Sport24.

«Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице серии Б, набрав 20 очков. Лидирует — «Фрозиноне» (39 очков).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-09-sportivnyy-direktor-venetsii-cheryshev-v-otlichnoy-forme-v-blizhayshey-igre-uvidim-yego-v-startovom-sostave
Денис Черышев
Футбол
ФК Венеция
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