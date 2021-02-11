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Спортивный директор «Наполи» высказался о будущем Гаттузо

10:26
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Спортивный директор «Наполи» Кристиано Джунтоли высказался по поводу возможного ухода из команды главного тренера Дженнаро Гаттузо.

8 февраля в СМИ появилась информация, что в ближайшие дни станет известно, останется ли специалист в команде.

«Мы с тренером. Клуб верит в него, мы боремся за каждое очко во всех соревнованиях. В конце сезона будем делать выводы», — цитирует Джунтоли RAI Sport.

После 21 тура серии А «Наполи» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 37 очков. 13 февраля команда сыграет с «Ювентусом» в чемпионате Италии. Начало — в 20.00 по московскому времени.

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