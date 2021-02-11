Нападающий «Милана» Марио Манджукич в Twitter опубликовал фотографию с тренировки.

Футболист на снимке бежит в компании одноклубников Златана Ибрагимовича и Анте Ребича.

«Готовься, практикуйся, выполняй», — подписал фотографию 34-летний хорват.

Манджукич стал игроком «Милана» 19 января, подписав контракт до конца текущего сезона с опцией продления на сезон. 13 февраля миланский клуб встретится со «Специей» в серии А. Начало — в 22.45 по московскому времени.