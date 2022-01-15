Спортивный директор «Дженоа» отреагировал на информацию об аренде Алексея Миранчука

Спортивный директор «Дженоа» Карло Тальдо в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», — сказал Тальдо «СЭ».

По информации «СЭ», Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа», несмотря на увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Речь идет об аренде на сумму в 2 миллиона евро.

Не исключено, что уже в понедельник или вторник, после матча 22-го тура серии А с «Интером» 26-летний футболист пройдет медосмотр в Генуе.

В сезоне-2021/22 россиянин принял участие в 14 матчах «Аталанты», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.