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Сегодня, 20:25

Спортивный директор «Дженоа» отреагировал на информацию об аренде Алексея Миранчука

Микеле Антонов
Алексей Миранчук.
Фото Getty Images

Спортивный директор «Дженоа» Карло Тальдо в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Сейчас у нас другие приоритеты, мы смотрим на другие развития событий. У клуба много важных дел в отношении успеха с нынешним составом. Мы сейчас думаем не об игроках, а о тренере, потому что нам нужно искать замену Шевченко. Игроками займемся позже», — сказал Тальдо «СЭ».

По информации «СЭ», Миранчук продолжит карьеру в «Дженоа», несмотря на увольнение Андрея Шевченко с поста главного тренера команды. Речь идет об аренде на сумму в 2 миллиона евро.

Не исключено, что уже в понедельник или вторник, после матча 22-го тура серии А с «Интером» 26-летний футболист пройдет медосмотр в Генуе.

В сезоне-2021/22 россиянин принял участие в 14 матчах «Аталанты», на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Дженоа
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
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15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 - : -
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
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Ромеро Луис Альберто

Лацио

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Хакан Чалханоглу

Интер

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Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

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И К Ж
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Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
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Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
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