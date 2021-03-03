Sport Witness: Вайналдум достиг устной договоренности о переходе в «Интер»
09:58
Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум может перейти в «Интер», сообщает Sport Witness.
По информации источника, 30-летний голландец достиг устной договоренности о переходе в итальянский клуб на правах свободного агента летом 2021 года.
В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 36 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2021 года.
Дополнительная информация:
http://sportwitness.co.uk/liverpool-player-given-handshake-move-away-reds-summer-window/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...