Sport Witness: Вайналдум достиг устной договоренности о переходе в «Интер»

Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум может перейти в «Интер», сообщает Sport Witness.

По информации источника, 30-летний голландец достиг устной договоренности о переходе в итальянский клуб на правах свободного агента летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 36 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2021 года.