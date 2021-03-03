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Sport Witness: Вайналдум достиг устной договоренности о переходе в «Интер»

09:58
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум может перейти в «Интер», сообщает Sport Witness.

По информации источника, 30-летний голландец достиг устной договоренности о переходе в итальянский клуб на правах свободного агента летом 2021 года.

В сезоне-2020/21 Вайналдум провел 36 матчей за «Ливерпуль», на его счету 3 гола. Контракт футболиста с английским клубом действует до конца июня 2021 года.

Дополнительная информация:

http://sportwitness.co.uk/liverpool-player-given-handshake-move-away-reds-summer-window/

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