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Ещенко поздравил Боккетти с назначением на пост главного тренера «Вероны»

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко отреагировал на назначение бывшего защитника московской команды Сальваторе Боккетти на пост главного тренера итальянской «Вероны».

«Боккетти хотел быть главным тренером, раз пошел работать в клуб из серии А. Я его поздравляю с назначением в «Верону», молодчик. Лично я отправил ему сообщение с поздравлением», — приводит слова Ещенко «РБ Спорт».

35-летний итальянец провел за «Спартак» 115 матчей, он становился с клубом чемпионом России сезона-2016/17.

«Верона» после 9 туров набрала 5 очков и находится в зоне вылета (18-е место). В следующем туре клуб дома сыграет с «Миланом» 16 октября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-eshhenko-bokketti-molodchik-pozdravlyayu-ego-s-naznacheniem-v-veronu/
Андрей Ещенко
Сальваторе Боккетти
ФК Верона
серия А
0
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 Милан 9 6 2 1 18-9 20
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 Удинезе 9 6 2 1 19-10 20
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 Рома 9 6 1 2 12-9 19
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 Интер 9 5 0 4 16-14 15
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 Специя 9 2 2 5 7-17 8
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 Эмполи 9 1 5 3 8-11 8
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 Лечче 9 1 4 4 8-11 7
17
 Болонья 9 1 4 4 8-14 7
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 Верона 9 1 2 6 8-17 5
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 Кремонезе 9 0 3 6 7-19 3
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 - : -
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 - : -
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Лацио – Удинезе
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