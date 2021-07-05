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Спинаццола пропустит 6-7 месяцев из-за травмы

07:15
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Защитник сборной Италии Леонардо Спинаццола из-за травмы выбыл на 7 месяцев, сообщает Sky Sport.

Футболист получил серьезное повреждение в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). Спинаццолу дважды признавали лучшим игроком матча на этом Евро — в играх против Турции и Австрии. Полуфинал Евро-2020 между Италией и Испанией состоится 6 июля в Лондоне.

В прошлом сезоне 28-летний Спинаццола провел за «Рому» 39 матчей, забив 2 мяча и отдав 8 голевых передач. Его контракт с римским клубом рассчитан до 2024 года.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

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Виктория Кравченко все материалы автора

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