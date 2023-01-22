«Рома» на выезде обыграла «Специю»

«Рома» обыграла «Специю» в матче 19-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

Победу команде из Рима принесли голы Стефана Эль-Шаарави и Тэмми Абрахама.

После этой встречи «Рома» с 37 очками поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице серии А, обойдя «Аталанту» и «Лацио». «Специя» идет на пятнадцатой строчке (18 очков).