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Игнатьев: «У Миранчука есть все шансы для возвращения в состав «Аталанты»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, что думает об игре полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Алексей Миранчук в «Торино» от игры к игре прибавляет. Он уже забил четыре мяча. Вчера отметился голом в своем стиле, наказал «Фиорентину». Он чувствует себя уверено в команде, психологически стал своим человеком. Миранчук практически всегда играет. У него есть все шансы для возвращения в состав «Аталанты», где много качественных футболистов. Я думаю, что руководство клуба следит за Алексеем. Они с пониманием отнесутся к его возвращению. Важно, что он сам дает основание, чтобы на него могли рассчитывать, рассматривали как футболиста более высокого уровня, чем игрок «Торино», — приводит Betonmobile.ru слова Игнатьева.

Миранчук перешел в итальянскую «Аталанту» в 2020 году. С 2022-го он выступает за «Торино» на правах аренды до конца текущего сезона.

27-летний россиянин забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 14 матчах за туринцев во всех турнирах.

Источник: https://betonmobile.ru/ignatev-schitaet-chto-aleksey-miranchuk-zasluzhil-vozrashhenie-v-sostav-atalantyi

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17%

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Арсенал 3
Манчестер Юнайтед 2
Матч завершен

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
ФК Торино
Борис Игнатьев
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2
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3
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4
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5
 Лацио 18 10 4 4 31-15 34
6
 Аталанта 18 10 4 4 34-20 34
7
 Удинезе 19 7 7 5 27-21 28
8
 Торино 19 7 5 7 19-20 26
9
 Фиорентина 19 6 5 8 21-25 23
10
 Ювентус 18 11 4 3 27-12 22
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17
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