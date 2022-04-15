Кокорин включен в заявку «Фиорентины» на матч против «Венеции»

«Фиорентина» сыграет против «Венеции» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Российский нападающий «фиалок» Александр Кокорин попал в заявку на эту встречу, сообщает сайт клуба.

В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Напомним, 31-летний российский футболист в прошлом туре вышел на поле в конце матча с «Наполи» (3:2). Кокорин не играл с 10 января 2022 года.

Матч «Фиорентина» — «Венеция» пройдет 16 апреля. Начало — 17.30 (мск).