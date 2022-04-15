Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке «Палермо»

Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке итальянского клуба «Палермо». City Football Group рассматривает «Палермо» как потенциальную инвестиционную возможность, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Пока переговоры находятся на предварительной стадии.

Клуб с Сицилии летом 2019 года был признан банкротом, после чего «Палермо» пришлось стартовать в серии D. Клубу уже удалось подняться на дивизион выше — в серию С.

City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити».