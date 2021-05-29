«Лацио» интересуется бывшим защитником «Спартака»

Защитник «Наполи» Никола Максимович может перейти в «Лацио». Контракт футболиста истекает летом и продлен не будет, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Никола Максимович не против перейти в римский клуб, но просит зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон и контракт до 2025 года.

В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 17 матчах серии А и заработал 1 желтую карточку.

С января по июнь 2018 года Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды.