«Лацио» интересуется бывшим защитником «Спартака»
15:57
Защитник «Наполи» Никола Максимович может перейти в «Лацио». Контракт футболиста истекает летом и продлен не будет, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Никола Максимович не против перейти в римский клуб, но просит зарплату в 2,5 миллиона евро за сезон и контракт до 2025 года.
В минувшем сезоне 29-летний защитник принял участие в 17 матчах серии А и заработал 1 желтую карточку.
С января по июнь 2018 года Максимович выступал за «Спартак» на правах аренды.
Читайте также
0
Зачет
vs
3
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю