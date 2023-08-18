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Сегодня, 21:05

Спаллетти возглавил сборную Италии

Виктория Кравченко
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Лучано Спаллетти.
Фото Global Look Press

Итальянский тренер Лучано Спаллетти возглавил сборную Италии, сообщает пресс-служба национальной команды.

В прошлом сезоне 64-летний специалист возглавлял «Наполи» и привел команду к чемпионству, но после этого оставил должность из-за разногласий с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом.

На посту главного тренера сборной Италии он сменил Роберто Манчини.

Футбол
Сборная Италии по футболу
Лучано Спаллетти
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
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 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
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 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
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 Торино 0 0 0 0 0-0 0
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 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
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 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
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 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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19.08 19:30
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