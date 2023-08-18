Габриэле Гравина прокомментировал назначение Спаллетти на пост главного тренера сборной Италии

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина прокомментировал назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера национальной команды.

«Мы приветствуем Спаллетти. Сборная нуждалась в великом тренере, и я очень рад, что он принял на себя техническое руководство «адзурри». Его энтузиазм и компетентность станут основой для решения задач, которые ждут Италию в ближайшие месяцы», — сказал президент FIGC Габриэле Гравина.

Ранее сообщалось, что прошлый тренер команды Роберто Манчини ушел из-за разногласий с президентом федерации футбола страны Габриэлем Гравиной.

13 августа 58-летний Манчини подал в отставку. Имя нового главного тренера сборной будет объявлено в ближайшие дни. Сообщалось, что им может стать Лучано Спаллетти.