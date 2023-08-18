Массажист Кокорина: «Саша сможет доказать, что он — сильный игрок даже для чемпионата Италии»
Сергей Колесников, массажист нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина заявил «СЭ», что российский форвард способен показать свой уровень в новом сезоне чемпионата Италии.
Форвард попал в заявку «фиалок» на матч 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 против «Дженоа».
«В новый сезон Саша входит с боевым настроем. Думаю, если будет играть — сможет доказать, что он — сильный игрок даже для чемпионата Италии», — сказал Колесников «СЭ».
Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года, за все время он принял участие в 11 официальных матчах команды, провел на поле в сумме 216 минут и не отличился результативными действиями.
В сезоне-2022/23 форвард играл за «Арис» на правах аренды. В составе этого клуба россиянин забил 13 голов и сделал 6 результативных передач в 30 матчах. Вместе с «Арисом» Кокорин стал чемпионом Кипра.
Матч 1-го тура чемпионата Италии-2023/24 «Дженоа» — «Фиорентина» состоится в субботу, 19 августа и начнется в 21.45 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|19.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
|
Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
|
Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -