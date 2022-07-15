Спаллетти рассказал, что трансферная кампания «Наполи» еще не завершена

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о том, кого клуб планирует приобрести в летнее трансферное окно.

«Мы решили, что Кварацхелия должен заменить Инсинье. Клуб также завершил работу над левой линией атаки, приобретя Оливейру. Но работа над трансферами еще не закончена, мы ищем подходящие варианты, которые бы сделали нашу команду непобедимой», — цитирует Спаллетти сайт Альфредо Педулла.

Экс-игрок «Рубина» Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в начале июля за 10 миллионов евро. В первой игре за команду он оформил дубль. Сезон-2022/23 серии А стартует 14 августа.