Фабрегас подпишет двухлетний контракт с клубом серии Б «Комо»

Полузащитник Сеск Фабрегас может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, футболист подпишет с клубом «Комо» контракт до 2024 года. В игроке лично заинтересован спортивный директор команды Деннис Уайз.

Сам Фабрегас хотел играть в Италии. Также на его решение повлияло желание в будущем стать тренером.

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.