Фабрегас подпишет двухлетний контракт с клубом серии Б «Комо»
Полузащитник Сеск Фабрегас может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По данным источника, футболист подпишет с клубом «Комо» контракт до 2024 года. В игроке лично заинтересован спортивный директор команды Деннис Уайз.
Сам Фабрегас хотел играть в Италии. Также на его решение повлияло желание в будущем стать тренером.
В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.
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9
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10
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11
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12
|Удинезе
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|0
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|0
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13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
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20
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
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Верона – Наполи
|- : -
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|21:45
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Ювентус – Сассуоло
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