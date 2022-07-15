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Сегодня, 08:56

Фабрегас подпишет двухлетний контракт с клубом серии Б «Комо»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Сеск Фабрегас может продолжить карьеру во втором дивизионе Италии, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, футболист подпишет с клубом «Комо» контракт до 2024 года. В игроке лично заинтересован спортивный директор команды Деннис Уайз.

Сам Фабрегас хотел играть в Италии. Также на его решение повлияло желание в будущем стать тренером.

В минувшем сезоне Фабрегас принял участие в двух матчах французской лиги 1 и не отметился результативными действиями. Всего на его счету 68 матчей за монегасков, 4 гола и 9 голевых передач. Испанец покинул французский клуб 18 июня.

Сеск Фабрегас
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