Спаллетти провел первую тренировку в качестве главного тренера «Наполи»

«Наполи» 15 июля провел первую тренировку под руководством Лучано Спаллетти, сообщается на официальном сайте клуба.

Команда тренировалась в летнем лагере «Димаро Фолгарида». Это первая тренировка команды после победы сборной Италии на Евро-2020.

Ранее защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с клубом до 2026 года.

Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.