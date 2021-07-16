Спаллетти провел первую тренировку в качестве главного тренера «Наполи»
07:13
«Наполи» 15 июля провел первую тренировку под руководством Лучано Спаллетти, сообщается на официальном сайте клуба.
Команда тренировалась в летнем лагере «Димаро Фолгарида». Это первая тренировка команды после победы сборной Италии на Евро-2020.
Ранее защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с клубом до 2026 года.
Спаллетти возглавил «Наполи» 29 мая 2021 года, сменив на этом посту Дженнаро Гаттузо. Последним местом работы Спаллетти был «Интер», 62-летний специалист покинул команду в мае 2019 года.
Mister!#Dimaro2021 ?— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 15, 2021
? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Xi1HP45zPg
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