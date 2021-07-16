Жиру приехал на медицинское обследование для перехода в «Милан»
10:23
Нападающий «Челси» Оливье Жиру приехал в Милан, сообщает журналист Антонио Витиелло.
34-летний француз приехал в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Милан».
? Iniziate le visite mediche con il @acmilan ?? per Olivier #Giroud @_OlivierGiroud_ ?? @milannewsit #Milan pic.twitter.com/P5PI3ffe17— Antonio Vitiello (@AntoVitiello) July 16, 2021
В сезоне-2020/21 Жиру провел 31 матч за «Челси», на его счету 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро. 15 июля сообщалось, что француз подпишет контракт с «Миланом» до конца июня 2023 года.
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