Жиру приехал на медицинское обследование для перехода в «Милан»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру приехал в Милан, сообщает журналист Антонио Витиелло.

34-летний француз приехал в Италию, чтобы пройти медицинское обследование для перехода в «Милан».

В сезоне-2020/21 Жиру провел 31 матч за «Челси», на его счету 11 голов. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро. 15 июля сообщалось, что француз подпишет контракт с «Миланом» до конца июня 2023 года.