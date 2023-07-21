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Сегодня, 11:11

Главный редактор Napoli Magazine оценил шансы Кварацхелии завоевать «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
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Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло рассказал, что думает о шансах полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии завоевать «Золотой мяч».

— Если в этом году Квара покажет себя на уровне прошлого сезона и выше, то он сможет претендовать на «Золотой мяч» в будущем. Но для этого он должен продолжать стабильно хорошо выступать и в следующих сезонах, показывать результат в еврокубках. А так, для такого игрока нет ничего невозможного, — цитирует Петраццуоло «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком Лиги чемпионов. 22?летний футболист провел 9 матчей в турнире, забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ital-yanskij-zhurnalist-hvicha-sposoben-vy-igrat-zolotoj-myach-dlya-nego-net-nichego-nevozmozhnogo/
Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
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