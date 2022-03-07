Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 07:56

Спаллетти опроверг вероятность своей отставки после поражения от «Милана»

Спаллетти не собирается покидать «Наполи»
Виктория Кравченко

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением по поводу информации о том, что он покинет неаполитанский клуб.

Накануне «Наполи» проиграл «Милану» (0:1) в матче серии А. Победный гол забил Оливье Жиру.

«Если вы не справляетесь с давлением, вам нужно уйти. Но уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировок. Если вы решили, что я не вернусь на работу, вы ошибаетесь», — цитирует Спаллетти DAZN.

После этого матча «Милан» с 60 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Наполи» с 57 очками — на третьей строчке.

ФК Милан
ФК Наполи
Лучано Спаллетти
1
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«С паралимпийцами поступили по-свински. Это отвратительно». О чем говорят лыжники - чемпионы Пекина
Победа «плохиша» Ковингтона, радость Хабиба за брата и обидное поражение Уланбекова: итоги UFC 272, где все еще можно встретить россиян
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пиоли поделился мнением об игре Жиру в матче «Милана» с «Наполи»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 28 18 6 4 54-29 60
2
 Интер 27 17 7 3 60-22 58
3
 Наполи 28 17 6 5 49-20 57
4
 Ювентус 28 15 8 5 42-25 53
5
 Аталанта 27 13 8 6 50-31 47
6
 Рома 28 14 5 9 46-34 47
7
 Лацио 28 13 7 8 57-42 46
8
 Фиорентина 27 13 4 10 46-37 43
9
 Верона 28 11 8 9 53-44 41
10
 Сассуоло 28 10 9 9 49-46 39
11
 Торино 27 9 7 11 33-28 34
12
 Болонья 27 9 6 12 32-42 33
13
 Удинезе 27 7 11 9 37-43 32
14
 Эмполи 28 8 8 12 40-53 32
15
 Сампдория 28 7 5 16 36-48 26
16
 Специя 28 7 5 16 28-50 26
17
 Кальяри 28 5 10 13 28-51 25
18
 Венеция 27 5 7 15 25-51 22
19
 Дженоа 28 1 15 12 22-47 18
20
 Салернитана 27 3 6 18 20-64 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.03 22:45
Интер – Салернитана
 5 : 0
5.03 17:00
Удинезе – Сампдория
 2 : 1
5.03 20:00
Рома – Аталанта
 1 : 0
5.03 22:45
Кальяри – Лацио
 0 : 3
6.03 14:30
Дженоа – Эмполи
 0 : 0
6.03 17:00
Болонья – Торино
 0 : 0
6.03 17:00
Венеция – Сассуоло
 1 : 4
6.03 17:00
Фиорентина – Верона
 1 : 1
6.03 20:00
Ювентус – Специя
 1 : 0
6.03 22:45
Наполи – Милан
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 20
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 20
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 22 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 22 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 23 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости