Спаллетти опроверг вероятность своей отставки после поражения от «Милана»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился мнением по поводу информации о том, что он покинет неаполитанский клуб.

Накануне «Наполи» проиграл «Милану» (0:1) в матче серии А. Победный гол забил Оливье Жиру.

«Если вы не справляетесь с давлением, вам нужно уйти. Но уверяю вас, что завтра утром я буду здесь с планом тренировок. Если вы решили, что я не вернусь на работу, вы ошибаетесь», — цитирует Спаллетти DAZN.