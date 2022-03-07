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Кришито решил не уходить из «Дженоа» в «Торонто» в марте

Защитник «Дженоа» Кришито не перейдет в «Торонто» в марте
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито не перейдет в «Торонто» в марте, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 35-летний футболист принял такое решение, чтобы помочь генуэзскому клубу избежать вылета из серии А.

Напомним, что Кришито подписал контракт с канадским клубом в феврале. Защитник должен был присоединиться к «Торонто» в этом месяце.

После 28 туров серии А «Дженоа» набрал 18 очков и занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.

Источник: https://sport.sky.it/calciomercato/2022/03/07/criscito-genoa-toronto-calciomercato-news
Доменико Кришито
Футбол
ФК Дженоа
серия А
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