Кришито решил не уходить из «Дженоа» в «Торонто» в марте
Защитник «Дженоа» Кришито не перейдет в «Торонто» в марте
Защитник «Дженоа» Доменико Кришито не перейдет в «Торонто» в марте, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 35-летний футболист принял такое решение, чтобы помочь генуэзскому клубу избежать вылета из серии А.
Напомним, что Кришито подписал контракт с канадским клубом в феврале. Защитник должен был присоединиться к «Торонто» в этом месяце.
После 28 туров серии А «Дженоа» набрал 18 очков и занимает 19-е, предпоследнее, место в турнирной таблице.
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|
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|
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|27
|17
|7
|3
|60-22
|58
|
3
|Наполи
|28
|17
|6
|5
|49-20
|57
|
4
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|28
|15
|8
|5
|42-25
|53
|
5
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|47
|
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|47
|
7
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|46
|
8
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|13
|4
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|43
|
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|8
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|
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|
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|9
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|
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|27
|9
|6
|12
|32-42
|33
|
13
|Удинезе
|27
|7
|11
|9
|37-43
|32
|
14
|Эмполи
|28
|8
|8
|12
|40-53
|32
|
15
|Сампдория
|28
|7
|5
|16
|36-48
|26
|
16
|Специя
|28
|7
|5
|16
|28-50
|26
|
17
|Кальяри
|28
|5
|10
|13
|28-51
|25
|
18
|Венеция
|27
|5
|7
|15
|25-51
|22
|
19
|Дженоа
|28
|1
|15
|12
|22-47
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|
20
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|27
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|14
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|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
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ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|20
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|20
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|22
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|22
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|23
|1
|5
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