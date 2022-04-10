Спаллетти — о поражении от «Фиорентины»: «Теперь для нас все становится гораздо сложнее»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что поражение от «Фиорентины» (2:3) в матче 31-го тура чемпионата Италии сильно осложнило задачу его команды в борьбе за чемпионство.

«Конечно, это многое меняет. Теперь для нас все становится гораздо сложнее. У нас не остается выбора, кроме как сохранять профессионализм и попытаться выиграть следующий матч. Но ситуация больше не в наших руках», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В следующем туре cерии А «Наполи» 18 апреля сыграет против «Ромы».