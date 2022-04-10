Спаллетти — о поражении от «Фиорентины»: «Теперь для нас все становится гораздо сложнее»
Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что поражение от «Фиорентины» (2:3) в матче 31-го тура чемпионата Италии сильно осложнило задачу его команды в борьбе за чемпионство.
«Конечно, это многое меняет. Теперь для нас все становится гораздо сложнее. У нас не остается выбора, кроме как сохранять профессионализм и попытаться выиграть следующий матч. Но ситуация больше не в наших руках», — цитирует Спаллетти Football Italia.
В следующем туре cерии А «Наполи» 18 апреля сыграет против «Ромы».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|31
|20
|7
|4
|56-29
|67
|
2
|Интер
|31
|19
|9
|3
|65-24
|66
|
3
|Наполи
|32
|20
|6
|6
|58-26
|66
|
4
|Ювентус
|32
|18
|8
|6
|49-28
|62
|
5
|Рома
|32
|17
|6
|9
|53-36
|57
|
6
|Лацио
|32
|16
|7
|9
|64-47
|55
|
7
|Фиорентина
|31
|16
|5
|10
|52-40
|53
|
8
|Аталанта
|31
|14
|9
|8
|53-36
|51
|
9
|Сассуоло
|32
|12
|10
|10
|58-52
|46
|
10
|Верона
|32
|12
|9
|11
|56-49
|45
|
11
|Удинезе
|31
|9
|12
|10
|46-48
|39
|
12
|Торино
|30
|10
|8
|12
|35-30
|38
|
13
|Эмполи
|32
|8
|10
|14
|41-56
|34
|
14
|Болонья
|30
|9
|7
|14
|32-44
|34
|
15
|Специя
|32
|9
|6
|17
|32-54
|33
|
16
|Сампдория
|31
|8
|5
|18
|39-52
|29
|
17
|Кальяри
|32
|5
|10
|17
|30-61
|25
|
18
|Дженоа
|32
|2
|16
|14
|24-52
|22
|
19
|Венеция
|31
|5
|7
|19
|26-57
|22
|
20
|Салернитана
|31
|3
|7
|21
|23-71
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|9.04
|16:00
|
Эмполи – Специя
|0 : 0
|9.04
|19:00
|
Интер – Верона
|2 : 0
|9.04
|21:45
|
Кальяри – Ювентус
|1 : 2
|10.04
|13:30
|
Дженоа – Лацио
|1 : 4
|10.04
|16:00
|
Венеция – Удинезе
|1 : 2
|10.04
|16:00
|
Наполи – Фиорентина
|2 : 3
|10.04
|16:00
|
Сассуоло – Аталанта
|2 : 1
|10.04
|19:00
|
Рома – Салернитана
|2 : 1
|10.04
|21:45
|
Торино – Милан
|- : -
|11.04
|21:45
|
Болонья – Сампдория
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|24
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|22
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|24
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|26
|1
|6
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|25
|1
|5
Новости