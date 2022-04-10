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Спаллетти — о поражении от «Фиорентины»: «Теперь для нас все становится гораздо сложнее»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти заявил, что поражение от «Фиорентины» (2:3) в матче 31-го тура чемпионата Италии сильно осложнило задачу его команды в борьбе за чемпионство.

«Конечно, это многое меняет. Теперь для нас все становится гораздо сложнее. У нас не остается выбора, кроме как сохранять профессионализм и попытаться выиграть следующий матч. Но ситуация больше не в наших руках», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В следующем туре cерии А «Наполи» 18 апреля сыграет против «Ромы».

ФК Наполи
ФК Фиорентина
Лучано Спаллетти
0
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2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
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 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
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 Торино 30 10 8 12 35-30 38
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 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
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 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
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 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
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 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
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Интер – Верона
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Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
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Наполи – Фиорентина
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10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
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Рома – Салернитана
 2 : 1
10.04 21:45
Торино – Милан
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11.04 21:45
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Душан Влахович

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 22
Джованни Симеоне

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Верона

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Николо Барелла

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Интер

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Антонио Кандрева

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Сампдория

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И К Ж
Николо Дзаньоло

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Специя

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