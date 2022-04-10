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Моуринью принес извинения за поведение представителя тренерского штаба «Ромы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1). В конце встречи один из тренеров римского клуба позволила себе некорректные высказывания в адрес скамейки соперника.

«Команда устала, ведь мы проводили матч в четверг. Только после замен мы смогли перехватить инициативу. «Салернитана» очень хорошо оборонялся и доставила нам очень много проблем.

Считаю, что мы заслужили три очка. Смогли добыть важную победу в тяжелом матче, хотя соперник отчаянно сопротивлялся.

В конец матча случился не очень красивый эпизод. Я хочу принести извинения, так как несу ответственность за свой штаб», — цитирует португальца Football Italia.

«Рома» набрала 57 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А.

ФК Рома
ФК Салернитана
Жозе Моуринью
0
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 Милан 31 20 7 4 56-29 67
2
 Интер 31 19 9 3 65-24 66
3
 Наполи 32 20 6 6 58-26 66
4
 Ювентус 32 18 8 6 49-28 62
5
 Рома 32 17 6 9 53-36 57
6
 Лацио 32 16 7 9 64-47 55
7
 Фиорентина 31 16 5 10 52-40 53
8
 Аталанта 31 14 9 8 53-36 51
9
 Сассуоло 32 12 10 10 58-52 46
10
 Верона 32 12 9 11 56-49 45
11
 Удинезе 31 9 12 10 46-48 39
12
 Торино 30 10 8 12 35-30 38
13
 Эмполи 32 8 10 14 41-56 34
14
 Болонья 30 9 7 14 32-44 34
15
 Специя 32 9 6 17 32-54 33
16
 Сампдория 31 8 5 18 39-52 29
17
 Кальяри 32 5 10 17 30-61 25
18
 Дженоа 32 2 16 14 24-52 22
19
 Венеция 31 5 7 19 26-57 22
20
 Салернитана 31 3 7 21 23-71 15
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9.04 16:00
Эмполи – Специя
 0 : 0
9.04 19:00
Интер – Верона
 2 : 0
9.04 21:45
Кальяри – Ювентус
 1 : 2
10.04 13:30
Дженоа – Лацио
 1 : 4
10.04 16:00
Венеция – Удинезе
 1 : 2
10.04 16:00
Наполи – Фиорентина
 2 : 3
10.04 16:00
Сассуоло – Аталанта
 2 : 1
10.04 19:00
Рома – Салернитана
 2 : 1
10.04 21:45
Торино – Милан
 - : -
11.04 21:45
Болонья – Сампдория
 - : -
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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
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Доменико Берарди

Сассуоло

 8
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Николо Барелла

Интер

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Антонио Кандрева

Сампдория

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И К Ж
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Николо Дзаньоло

Рома

 24 1 8
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