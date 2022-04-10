Моуринью принес извинения за поведение представителя тренерского штаба «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 32-го тура чемпионата Италии против «Салернитаны» (2:1). В конце встречи один из тренеров римского клуба позволила себе некорректные высказывания в адрес скамейки соперника.

«Команда устала, ведь мы проводили матч в четверг. Только после замен мы смогли перехватить инициативу. «Салернитана» очень хорошо оборонялся и доставила нам очень много проблем.

Считаю, что мы заслужили три очка. Смогли добыть важную победу в тяжелом матче, хотя соперник отчаянно сопротивлялся.

В конец матча случился не очень красивый эпизод. Я хочу принести извинения, так как несу ответственность за свой штаб», — цитирует португальца Football Italia.

«Рома» набрала 57 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице серии А.