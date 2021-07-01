Спаллетти не хочет отпускать Унаса из «Наполи»
04:18
Нападающий Адам Унас не покинет «Наполи» в это трансферное окно. Контракт игрока с неаполитанцами истекает летом 2022 года.
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, новый тренер команды Лучано Спаллетти наложил вето на продажу нападающего. «Торино» и «Монца» вели переговоры по 24-летнему алжирцу.
Ранее также сообщалось об интересе таких клубов, как «Сампдория», «Эмполи», «Болонья», «Дженоа» и «Олимпиакос».
В минувшем сезоне Унас провел 22 матча в серии А, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.
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