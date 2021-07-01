Трезеге покинул «Ювентус», чтобы стать тренером

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге хочет начать тренерскую работу. 43-летний француз в конце июня завершил работу в качестве посла «Ювентуса».

Как сообщает GFFN, Трезеге ушел из туринского клуба с амбициями стать менеджером или спортивным директором клуба в ближайшие месяцы. Он нацелен на лигу 1, серию А и ла лигу как на дивизионы, где он хочет тренировать в первую очередь.

Трезеге был послом туринского клуба с 2018 года. Также он выступал за «Ювентус» с 2000 по 2010 год в качестве игрока.