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Трезеге покинул «Ювентус», чтобы стать тренером

01:36
Давид Трезеге. Фото Instagram
Давид Трезеге. Фото Instagram
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Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге хочет начать тренерскую работу. 43-летний француз в конце июня завершил работу в качестве посла «Ювентуса».

Как сообщает GFFN, Трезеге ушел из туринского клуба с амбициями стать менеджером или спортивным директором клуба в ближайшие месяцы. Он нацелен на лигу 1, серию А и ла лигу как на дивизионы, где он хочет тренировать в первую очередь.

Трезеге был послом туринского клуба с 2018 года. Также он выступал за «Ювентус» с 2000 по 2010 год в качестве игрока.

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Евгений Козинов все материалы автора

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