Кришито о карьере Боккетти: «Ты был отличным товарищем по команде и отличным соперником»

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито прокомментировал окончание футбольной карьеры Сальваторе Боккетти.

«Ты был отличным товарищем по команде, отличным соперником, но, прежде всего, ты для меня больше, чем друг... Брат! Сегодня заканчивается твоя карьера футболиста, и для твоего будущего я желаю тебе всего наилучшего в этом мире, потому что ты этого заслуживаешь .. Я люблю тебя, мой брат», — написал Кришито в Instagram.

Кришито и Боккетти выступали вместе за «Дженоа» с 2008 по 2010 год, после этого Кришито перешел в «Зенит», а Боккетти — в «Рубин». Также Боккетти играл за «Спартак» с 2013-го по 2019-й. Вместе с красно-белыми выиграл золотые медали РПЛ в сезоне-2016/2017 и Суперкубок страны-2017.