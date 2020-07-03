Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти может возглавить «Фиорентину», сообщает La Reppublica. Специалист рассматривается в качестве замены Джузеппе Якини, под руководством которого «фиалки» идут на 13-м месте в серии A, в шести очках от зоны вылета.

Спаллетти работал с «Зенитом» с 2009 по 2014 год. Последним местом работы 61-летнего итальянца является «Интер», который Спаллетти возглавлял с 2017 по 2019 год.