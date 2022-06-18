«Милан» не будет продавать Ребича этим летом

Нападающий Анте Ребич продолжит выступать за «Милан». «Россонери» приняли решение оставить форварда в команде, сообщает Calciomercato,

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли по-прежнему считает 28-летнего уроженца Сплита ключевым игроком свой команды и не хочет его терять, поэтому Ребич покинет клуб только в том случае, если сам примет такое решение.

Боссы красно-черных планируют провести переговоры с окружением Ребича в июне, чтобы понять планы футболиста на будущее.

В завершившемся сезоне Ребич провел за «Милан» 29 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста.