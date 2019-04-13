СПАЛ – "Ювентус": видеотрансляция матча в 16.00

В матче 32-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 13 апреля, СПАЛ принимает "Ювентус".

"СЭ" показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем СПАЛ – "Ювентус" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 16.00 (время московское).

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица серии А, календарь и результаты матчей