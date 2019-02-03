СПАЛ - "Торино": видеотрансляция матча - в 14.30

В матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 3 февраля, встречаются СПАЛ и "Торино". Игра нового уик-энда серии А начнется в 14.30 по московскому времени.

СПАЛ занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 21 очко. У "Торино" 30 очков и десятое место.

Компания Winline предлагает следующий коэффициенты на матч - победа хозяев - 3.47, ниичья - 3.07, победа гостей - 2.29.

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СПАЛ - "Торино": чемпионат Италии по футболу, серия А, 22-й тур, 3 февраля 2019, онлайн-трансляция матча, начало - 14.30 (мск)

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