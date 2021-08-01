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СПАЛ арендовал форварда «Милана»

02:00
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Нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо продолжит карьеру в СПАЛе, сообщает официальный сайт клуба из Феррары. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

19-летний итальянец в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Милан» во всех турнирах и забил один мяч. Также он провел 13 матчей и забил один гол в серии В за «Кремонезе».

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Евгений Петров все материалы автора

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