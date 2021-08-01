СПАЛ арендовал форварда «Милана»
02:00
Нападающий «Милана» Лоренцо Коломбо продолжит карьеру в СПАЛе, сообщает официальный сайт клуба из Феррары. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
???| ???— SPAL (@spalferrara) July 31, 2021
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?https://t.co/SzhyFVhx8m#ForzaSPAL pic.twitter.com/JiIHt3uN7b
19-летний итальянец в прошлом сезоне провел 10 матчей за «Милан» во всех турнирах и забил один мяч. Также он провел 13 матчей и забил один гол в серии В за «Кремонезе».
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