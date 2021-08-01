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Недвед рассказал о переговорах «Ювентуса» с «Сассуоло» по поводу трансфера Локателли

03:35
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Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о переговорах клуба по трансферу полузащитника «Сассуоло» Мануэля Локателли.

«Мы провели переговоры с «Сассуоло» и сделали предложение, которое кажется нам приемлемым с учетом влияния ситуации с коронавирусом на финансовое положение и трансферный рынок. Мы убеждены, что наше предложение — достойное и правильное. Мы всегда спокойны, во время переговоров все нюансы должны четко проясняться. Когда клуб хочет подписать футболиста, а футболист хочет перейти в этот клуб, все ясно», — приводит Goal со ссылкой на Sport Mediaset слова Недведа.

В сезоне-2020/21 Локателли провел 34 матча за «Сассуоло», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. 23-летний итальянец выиграл Евро-2020 в составе своей национальной команды. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро. 17 июля сообщалось, что «Сассуоло» отказался продавать игрока в «Ювентус» за 30 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/weve-made-a-good-offer-nedved-confirms-juve-talks-with/1wccjhm6f0hpk1xn2lc57xkz5h

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Иван Торопцев все материалы автора

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