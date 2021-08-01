Аллегри рассказал о состоянии Роналду, Дибалы и других игроков «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после победы над «Монцей» (2:1) прокомментировал игру нескольких футболистов.

«У Кулушевски есть потенциал, но ему нужно значительно прибавлять. Ему лишь 21 год, ему надо более агрессивно играть перед воротами, действовать эффективнее. С Пьяничем мы вместе провели четыре года, украшенных великими победами. Сейчас он играет в «Барселоне», а у нас есть другие талантливые игроки. Думаю, Рэмзи можно переместить в зону перед защитой, он может быть эффективен там.

Роналду прибыл в расположение команды и полон энтузиазма, как и остальные. У Дибалы проблема с мышцами левой ноги. Он должен быть готов к игре с «Барселоной» 8 августа», – приводит слова Аллегри Sport Mediaset.

Аллегри возглавил «Ювентус» 28 мая 2021 года, спустя 2 года после ухода из команды.

«Ювентус» по итогам сезона-2020/21 занял четвертое место в серии А. В новом сезоне туринцы стартуют в чемпионате Италии 22 августа матчем с «Удинезе».