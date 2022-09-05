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5 сентября, 10:10

Соттил стал третьим тренером, обыгравшим команду Моуринью с разницей в 4 мяча

Мария Гусева
Читать «СЭ» в

«Удинезе» разгромил «Рому» (4:0) в матче 5-го тура чемпионата Италии. Для римлян это поражение стало первым в сезоне.

Как сообщает Opta, главный тренер «Удинезе» Андреа Соттил стал третьим специалистом в истории, которому удалось обыграть команду, которую тренирует Жозе Моуринью, в рамках национального чемпионата с разницей в 4 (или более) мяча.

Ранее «Барселона» под руководством Хосепа Гвардьолы обыгрывала «Реал» Моуринью в сезоне-2010/11 со счетом 5:0, а также «Челси» с Антонио Конте громил «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 — 4:0.

После поражения от «Удинезе» Моуринью признался, что предпочитает проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре по 0:1.

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Жозе Моуринью
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Моуринью о поражении от «Удинезе»: «Предпочитаю проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре по 0:1»

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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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38 тур
3.09 16:00
Фиорентина – Ювентус
 1 : 1
3.09 19:00
Милан – Интер
 3 : 2
3.09 21:45
Лацио – Наполи
 1 : 2
4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
Салернитана – Эмполи
 2 : 2
5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
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Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 3 1 0
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