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5 сентября, 00:43

Моуринью о поражении от «Удинезе»: «Предпочитаю проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре по 0:1»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:4).

«Это был сложный соперник, который знает, как играть в таких матчах. В этих встречах нельзя пропускать, потому что после они очень хорошо защищаются, переходят на контратаки, могут совершать тактические фолы. Отличный момент на старте был у Пауло Дибалы, который, если не считать результата, на мой взгляд, был лучшим игроком на поле. Каждый раз, когда «Удинезе» убегал в контратаку, мы пропускали. Когда проигрываешь 0:4, о судействе и речи быть не может. Это мое правило. Скажу, что я предпочитаю проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре матча по 0:1», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Рома» потерпела первое поражение в сезоне и с 10 очками расположились на пятом месте в турнирной таблице, «Удинезе» с 10 очками — на четвертой строчке.

ФК Рома
ФК Удинезе
Жозе Моуринью
серия А
2
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«Рома» с разгромным счетом проиграла «Удинезе» и потерпела первое поражение в сезоне

Соттил стал третьим тренером, обыгравшим команду Моуринью с разницей в 4 мяча
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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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3.09 16:00
Фиорентина – Ювентус
 1 : 1
3.09 19:00
Милан – Интер
 3 : 2
3.09 21:45
Лацио – Наполи
 1 : 2
4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
Салернитана – Эмполи
 2 : 2
5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
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Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

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Болонья

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