Моуринью о поражении от «Удинезе»: «Предпочитаю проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре по 0:1»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 5-го тура чемпионата Италии против «Удинезе» (0:4).

«Это был сложный соперник, который знает, как играть в таких матчах. В этих встречах нельзя пропускать, потому что после они очень хорошо защищаются, переходят на контратаки, могут совершать тактические фолы. Отличный момент на старте был у Пауло Дибалы, который, если не считать результата, на мой взгляд, был лучшим игроком на поле. Каждый раз, когда «Удинезе» убегал в контратаку, мы пропускали. Когда проигрываешь 0:4, о судействе и речи быть не может. Это мое правило. Скажу, что я предпочитаю проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре матча по 0:1», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Рома» потерпела первое поражение в сезоне и с 10 очками расположились на пятом месте в турнирной таблице, «Удинезе» с 10 очками — на четвертой строчке.