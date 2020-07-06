Сориано получил дополнительную дисквалификацию за критику арбитра
6 июля 2020, 19:37
Полузащитник «Болоньи» Роберто Сориано получил два дополнительных матча дисквалификации за критику в адрес арбитра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Хавбек увидел перед собой красную карточку на 57-й минуте матча 30-го тура серии А против «Интера» (2:1) за неспортивное поведение.
Как заявил после игры главный арбитр встречи Лука Пайретто, игрок сказал ему: «Ты плох», — используя нецензурные выражения.
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