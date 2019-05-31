СМИ: "Ювентус" готов платить Сарри 6 миллионов фунтов в год

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри ведет переговоры с "Ювентусом".

Руководство туринского клуба предложило итальянскому специалисту трехлетний контракт с зарплатой 6,2 миллиона фунтов стерлингов в год, утверждает Mirror. По информации издания, агент 60-летнего тренера Фали Рамадани прилетел в Лондон для переговоров с представителями "Челси".

Текущее соглашение Маурицио Сарри с синими рассчитано до лета 2021 года, по которому специалист получает 5 миллионов фунтов.

В сезоне 2018/19 "Челси" занял третье место в чемпионате Англии, обеспечив себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов​-2019/20. Также лондонский клуб одержал победу в Лиге Европы​, обыграв в финале "Арсенал" (4:1).