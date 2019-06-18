СМИ: Сарри хочет видеть Икарди и Маркиньоса в "Ювентусе"

Новый главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри обозначил трансферные цели туринского клуба в это межсезонье.

60-летний специалист хочет видеть в своей команде форварда "Интера" Мауро Икарди и защитника "ПСЖ" Маркиньоса, сообщает Football Italia.

Переход 25-летнего игрока обороны осложняется из-за его высокой зарплаты, в парижском клубе Маркиньос зарабатывает 10,2 миллиона евро в год.

Сделка по Икарди считается более вероятной из-за решения "Интера" выставить игрока на трансфер, главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте​ не заинтересован в работе с 26-летним аргентинцем.

Также сообщается, что "Ювентус" близок к заключению сделок по покупке двух защитников: Мериха Демирала из "Сассуоло" и футболиста "Дженоа" Кристиана Ромеро.

В сезоне 2018/19 Мауро Икарди провел за "Интер" 37 матчей, забил 17 мячей и отдал 5 результативных передач. На счету Маркиньоса 44 матча за "ПСЖ" во всех турнирах, 4 гола и 2 голевых паса.