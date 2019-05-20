СМИ: Роналду хочет видеть Моуринью в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть Жозе Моуринью на посту главного тренера туринского клуба. Как утверждает Gazzetta dello Sport, 34-летний португалец призвал руководство "бьянконери" пригласить португальского специалиста.

На прошлой неделе стало известно, что нынешний рулевой "Ювентуса" Массимилиано Аллегри уйдет в отставку по окончании сезона-2018/19. Ранее сообщалось, что "Ювентус" близок к подписанию контракта с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри.

Напомним, Роналду работал с Моуринью в "Реале" с 2010 по 2013-й год. Под его руководством он выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок этой страны. Последним местом работы португальца был "Манчестер Юнайтед".

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