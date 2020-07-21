СМИ: Покеттино хочет стать главным тренером «Ювентуса»

«Ювентус» ведет переговоры с бывшим тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на La Stampa.

Сообщается, что стороны начали неформальные контакты. Аргентинец через своих представителей выразил желание стать главным тренером «старой синьоры».

Ранее стало известно, что специалист отказался принять «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин. Указано, что именно предложение от «Ювентса» стало причиной отказа.

На данный момент «Юве» руководит Маурицио Сарри, а «Монако» возглавил Нико Ковач.

48-летний Покеттино трудился в «Тоттенхэме» с 2014 по 2019 год и был отправлен в отставку по ходу нынешнего сезона. Он дошел с командой до финала Лиги чемпионов прошлого сезона. Ранее в его карьере были «Эспаньол» и «Саутгемптон».