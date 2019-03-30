СМИ: "Милан" и "Интер" претендуют на Конте

Оба миланских клуба интересуются бывшим тренером "Челси", "Ювентуса" и сборной Италии Антонио Конте, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Libero, заинтересованы в услугах специалиста как "Милан", так и "Интер". У Конте все еще действует контракт с "Челси", но по окончании нынешнего сезона он станет свободным агентом.

По имеющейся информации, "Милан" уволит Дженнаро Гаттузо, если команда не выйдет в Лигу чемпионов. В таком случае заменить его может Конте. При этом также сообщается, что специалист может сменить Лучано Спаллетти на посту главного тренера "Интера".

Напомним, Конте был уволен с поста главного тренера "Челси". Его заменил Маурицио Сарри.

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