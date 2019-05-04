Нападающий ПСВ Ирвинг Лосано близок к переходу в "Наполи".

Итальянский клуб достиг договоренности с "Эйндховеном" по трансферу 23-летнего футболиста сборной Мексики. Как утверждает Corriere dello Sport, неаполитанцы заплатят за Лосано 40 миллионов евро.

По информации источника, форвард согласовал с "Наполи" условия личного контракта. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис и агент игрока Мино Райола договорились о соглашении сроком на пять лет.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "МЮ".

В текущем сезоне Ирвинг Лосано провел за ПСВ 40 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 12 результативных передач.