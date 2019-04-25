"Милан" заинтересован в приглашении Антонио Конте на пост главного тренера летом. Как сообщает Gazzetta dello Sport, "россонери" намерены уволить Дженнаро Гаттузо после того, как команда вылетела из Кубка Италии, уступив "Лацио" в полуфинале (0:1).

В список возможных претендентов на пост главного тренера "Милана" также входят Маурицио Сарри ("Челси"), Унаи Эмери ("Арсенал") и Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), однако Конте является приоритетным вариантом. На 49-летнего итальянского специалиста также претендуют "Рома", "Ювентус" и "Интер".

Напомним, последним место работы Конте был "Челси". Под руководством итальянца "синие" выиграли чемпионат и Кубок Англии.

Конте также известен по работе в "Ювентусе", который трижды становился чемпионом Италии, а также дважды выигрывал Суперкубок страны под руководством этого специалиста.

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