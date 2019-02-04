СМИ: "Интер" может уволить Спаллетти после матча с "Пармой"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти может быть уволен в ближайшее время. Как сообщает ANSA, специалист обсудил ситуацию в клубе с генеральным директором Джузеппе Мароттой. По данным источника, разговор шел о поражении "Интера" от "Болоньи" (0:1) в последнем матче чемпионата Италии.

Решение о судьбе Спаллетти якобы будет принято после следующего матча серии А с "Пармой". В случае отставки экс-тренера "Зенита" на его место будет приглашен Антонио Конте, который работал с Мароттой в "Ювентусе".